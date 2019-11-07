國民黨立法院黨團今日舉行例行餐敘，王金平出席，此外黨主席吳敦義也受邀到場，吳王會面，但會後吳敦義不願受訪，快速離去。

餐會結束後，吳敦義走出來被媒體追問他可能名列國民黨不分區立委名單第十名時不願多作回應，表示本次活動由曾銘宗回應媒體訪問，隨即搭車離去。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，今天中午是國民黨團35席立委例行性的聚餐，有些同仁希望邀請國民黨正副主席等人參加，因此邀請吳敦義等出席，席間充分溝通，未來選舉黨團轉化為輔選的平台，希望為總統和區域立委選舉做出更大貢獻，2020重返執政，立委過半甚至達到60席。

藍委蔣萬安被問到不分區立委名單時表示，現在都是外界揣測，尚未拍板定案，下周三就會比較明確，一切黨中央都會思考，最後確認。至於誰適合出任國民黨總統參選人韓國瑜的副手，蔣萬安說任何能幫韓國瑜和國民黨加分的人選都會是好的人選，要尊重韓國瑜的決定，相信韓國瑜的競選團隊和國政顧問團也會給他許多建議，韓國瑜經過整體考量後一定會盡快向外界說明。

(中時 )