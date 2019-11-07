國民黨總統參選人韓國瑜被爆買賣豪宅，民進黨今天召開記者會，質疑韓國瑜與其發言人在貸款部分的說法不一，「到底誰在說謊？」，對於韓向台肥借款部分，也要求韓應出面說清楚，有特權還能自稱是「庶民」嗎？

民進黨今天下午由黨發言人李晏榕、立委張宏陸、立委參選人蔡沐霖、張銘祐共同召開「韓氏夫妻、撈錢權貴、自己發財、假冒庶民」記者會。

李晏榕表示，韓國瑜夫妻被爆買賣豪宅後，並未說清楚資金來源，還轉移焦點說國家機器介入等等，質疑7200萬資金的來源「是否是韓市長心裡的痛， 還是不能說的秘密？」政府人物的財產來來就要接受公評，不應該用惱羞成怒來迴避。

她要詢問韓國瑜，失業期間哪來7200萬元？有無施壓台肥？有無紅單操作？有無說謊？要韓承認是「披著庶民皮的權貴」，選後發大財。

蔡沐霖則質疑，如果以媒體報導當時韓的存款，如何去買這樣的豪宅？當年豪宅只能貸五成，本金加利息每月要負擔30萬元，資金和頭期款又如何來？什麼樣的銀行敢貸款給失業這麼多年的韓市長？要韓教教大家如何操作。

張銘祐指出，韓國瑜在尚未擔任北農總經理前就購買該豪宅，難道韓在這之前就已預知會有人給他這個職務，很清楚自己每月可以有16萬多元的收入？

他說，韓國瑜本人在回應詢問時說自己買這個房子，是貸款買的，但韓的發言人卻說，這房子尚未交屋所以沒有貸款的問題，兩個人的說法兜不起來，「到底是誰在說謊？」

張宏陸則表示，買房過程中是否用到特權？台肥可借他兩成，用紅單套利，這是無本生意，難道不是特權？既然有能力有特權買這房子，就不要再說自己是庶民。

(工商 )