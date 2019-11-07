女子創意剪吹假髮紅鑽組選手細心吹整頭髮，展現美髮技藝。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

壓軸由美容美髮世界協會帶來「無界，潮」表演，讓人眼睛為之一亮。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

上千個假人頭一字排開，吸睛又有趣！「2019台北國際造型藝術節—潮技美妍大賞」於7日精彩開場，全台上千位髮藝高手「跨齡」現場飆技，還有資深美髮高手競技，展現精湛的髮藝技巧。透過4大髮藝大師現場示範最浮誇的技術，展現的精湛手藝，可說是難得一見。

台北市政府產發局長林崇傑表示，連續7年補助北市女子美容商業同業公會自主辦理推廣美容美髮產業活動，藉由競賽搭起交流平台，讓台灣優秀職人技藝被大眾看見，也期許能逐步走向國際舞台。

這次競賽選手們使出看家本領，除了有上看50萬元的高額總獎金，現場還有20到50歲同台飆潮技，透過專業職人、學生運用創意設計展現精湛技藝，計有女子創意剪吹假髮組、女子夢幻藝術包頭造型完成假髮組、男子創意髮型雕刻真人組、創意OMC 吹風假髮組、創意OMC 時尚類日宴假髮組、基本標準冷燙新秀組、『普普風格』造型創作組等，共27組進行競賽，其獎項豐富共159項，競爭十分激烈。

現場更安排精彩的「時尚髮藝秀」，由台南應用科技大學分別以「彩妝造型組」表演精緻的人體彩繪「視界EVENT HORIZON」及「髮型設計組」推出的「前衛創作」驚豔全場。

壓軸的「無界，潮」表演由美容美髮世界協會(OMC)全球教育總監尤金，及四屆OMC時尚金牌得主羅偉青、OMC亞洲區教育總監李秋玲與首位世界冠軍國家隊教練陳麗紅，分別以全球最時尚前衛髮型，透過三大主題「秋實(奢華) 」、「春華(叛逆)與「鏡花水月」，演譯寫意隨興的髮妝造型，競賽預計到下午六點，活動內容精彩可期。

(中時 )