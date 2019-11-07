宗博18周年，各宗教代表祈福，祝賀生日快樂。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

宗博館是台灣第一座「博物館法」立法後，通過新北市政府檢核登記立案的私立博物館。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

宗博辦的各項特展及活動，貼近心道法師「尊重、包容、博愛」理念，叫好又叫座。（世界宗教博物館提供／葉書宏新北傳真）

位於新北市永和的世界宗教博物館，是全世界首座以世界宗教為主題的博物館，9日館慶將歡度18歲生日，適逢「世界宗教和諧日」，邀請佛教、基督教長老教會、中華天帝教、道教、東正教（台灣基督教正教會）、印度、伊斯蘭教、天主教等宗教代表，以各宗教最神聖的祈福方式及宣讀「愛地球．愛和平」共同祈禱文，祝賀宗博館生日快樂，並請來鼓往金來鼓樂藝術團表演「風入松、虎虎生風」2首好聽曲目，同時舉辦「2019年尊勝會榮董手印典禮」，感謝他們長期護持館內各項營運，永續傳遞世界宗教博物館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師「愛與和平」理念。

3檔「愛與和平兩岸書法交流特展」、「千年摩崖·刻經碑拓特展」、「漢字記憶空間特展」也同步開幕，增添館慶的歡樂氛圍，展期至明年4月12日，民眾可以一窺各項文物的璀燦奧秘。其中，延續2015年李義弘教授策劃「愛與和平書藝創作特展」精神，今年「愛與和平兩岸書法交流特展」禮請張志鴻、陳建貢2位老師合力擔任策展人，集結兩岸24位書家119件作品，以書法於棉宣中遊藝黑白，提供觀眾精神饗宴，山東摩崖博物館王寶磊館長7日更特別為宗博館員工及志工講解特展內容，大家獲益良多。

世界宗教博物館發展基金會執行長了意法師說，18年來，經營的心路歷程一言難盡，心道法師實踐「尊重每一個信仰、包容每一個族群、博愛每一個生命」理念，長期致力全球宗教交流、深耕跨宗教對談，並以推動「愛地球．愛和平．全球生態倫理」為終身職志，種種慈悲的堅持，讓2001年創立的宗博館，繳出相當亮眼的成績單，2年前，更成為台灣第一座「博物館法」立法後，通過新北市政府檢核登記立案的私立博物館。

心道法師在世界宗教博物館與國際非政府組織「愛與和平地球家」（Global Family for Love and Peace，簡稱GFLP）後，下一個目標就是在緬甸籌建「生命和平大學」，將以靈性教育為背景，立基在「愛地球」的理念上，設計完整的「生命和平教育與學習系統」，用專業探討地球的問題，和平與永續發展的解決方案。

人生過程裡，18歲，是成年成熟的階段。世界宗教博物館館長陳國寧表示，宗博館不同於一般博物館，是把和平與愛帶給大家的博物館，18年來獲獎無數：2002～2019年，連續18年獲得內政部表揚「興辦社會公益事務績優宗教團體」；2004～2013年，第7屆至第10屆連續4度獲文建會頒發「文馨獎～金牌獎」；2019年榮獲第14屆文馨獎～金級贊助獎，肯定宗博館在文化藝術的貢獻。未來，將一秉初衷，邁向專業服務與提升國際化發展，繼續提供更多元的生命教育、宗教文化服務。

宗博館今年舉辦的《深河遠流～南傳佛教文化》、《供養的藝術～心器法的對話》、《佈施自在～廖芳英布貼聖像畫作品》、《樂齡天團～老而彌堅的熱力》幾檔特展，叫好又叫座，近120場專題講座、論壇、工作坊、集體創作、專業培訓與課程、生命教育系列電影暨座談、親子閱讀活動與到校服務、校園巡展、偏鄉服務的館外推廣，還有23場《奇幻精靈劇場》假日親子活動，嘉惠許多民眾，也讓宗博的能見度更高、更廣。

宗博館表示，書法，以漢字為書寫表現，筆墨紙硯造就虛實變化的黑白境界，搭配館慶的3個特展，從文房四寶、書法藝術到傳統篆刻書畫創作，相當豐富且迷人，「愛與和平兩岸書法交流特展」、「千年摩崖·刻經碑拓特展」2檔以傳統「書法」為藝術表現的特展，搭配漢字記憶空間科技「漢字樹」互動體驗和四大非遺手作體驗，希望帶給參觀民眾不同的視野。

此外，致力漢字文化推廣的山東濟南市石敢當摩崖藝術博物館，以公益巡展的方式推廣「漢字記憶空間」，先後在中國大陸眾多個重點城市、北京大學、中國藝術研究院等地推行，並擴至韓國、美國、義大利、法國等地展出，形成文化資源的IP品牌。此次將在宗博館設置專區長期展出，以互動多媒體科技設計各體書藝筆畫部首，以本館提供的名人智慧箴言，供青少年做有趣的組織學習。

(中時 )