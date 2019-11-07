[email protected]數位對話「增進美台安全合作」今天揭幕，國防安全研究院董事長霍守業發表專題演講表示，台美從70年前到現在一直在合作，而在安全合作的層次上，台灣沒有失職，因為我們今天安全存在，盡到了我們的責任。

霍守業說，台灣現在很安全存在，就是我們合作的結果。台、美兩個國家的合作，就像是「唇齒相依」，我們台灣在東亞第一線，處在前哨的位置，後面有一個強大的力量給我們支持，讓我們站在前面不畏風雨，這就是美台合作的很好寫照。

「我要告訴美國朋友，在美台安全合作上，我們台灣沒有失職。」霍守業強調，因為我們今天安全存在，盡到了我們的責任，我們也知道美國朋友給了我們很大的幫助，他們也盡了責任。

霍守業說，中共的各種形式威脅，除了軍事威脅我們感受最深，還有所謂的瑞實力、網路戰、資訊戰、商戰、輿論戰、新聞戰、法律戰、統戰，我們希望繼續在美國朋友支持下，能夠面對這些威脅，繼續屹立不搖。

美國在台協會處長（AIT）酈英傑致詞表示，中華人民共和國對台灣構成的不僅僅是軍事威脅，北京還針對台灣進行了各式各樣非傳統型態的威脅。包括一連串旨在破壞大眾對民主體制信任感的不實訊息；在外交上施壓，擠壓台灣的國際空間，並限縮台灣參與國際社會；另外還有經濟脅迫。

酈英傑說，這樣的非傳統威脅需要非傳統的應對措施加以回應，而我們向來鼓勵並支持台灣努力採取創新及不對稱的做法，使台灣及整個印太區域對於此類威脅都具備更強的抵禦能力。

酈英傑指出，推動美台安全合作並不僅限於美國與台灣之間，若能有理念相近國家與民主社會参與其中，將傳達一個強烈訊息：凸顯台灣並不孤單。關於這類來自理念相近國家的支持，我們有一個

清楚的例子，就是美台「全球合作曁訓練架稱」(GCTF)。2015年剛起步時，GCTF還只是一

項美台雙邊的合作計畫，如今已擴大納入日本成為固定夥伴，而我們還會繼續努力，讓更多理念相近夥伴加人我們未來的合作。

(中時 )