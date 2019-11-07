▲國道六號國姓隧道內發生7輛車相撞的連環車禍現場。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

國道6號東向18.9公里國姓一隧道內，因外側施工，今中午12點多發生7輛車輛追撞連環車禍，造成後方車流回堵達1、2公里，事故發生原因，已由國道警方進一步調查釐清，目前肇事車輛已完成拖吊，交通也恢復正常，行車順暢。

據警方調查，由簡姓駕駛的自小客，今中午約12點多有姓駕駛行經國姓一號隧道時，疑因未保持安全距離，追撞前方王姓駕駛的車輛，車禍發生後，王姓駕駛將車子停於車道待援，不料又遭後方吳姓駕駛所駕的自小貨追撞，接著後方車輛也因未保持安全距離，1輛接1輛往前追撞，形成7輛車連撞的連環車禍。

連環車禍發生後，國道警察和救護車隨即趕至，現場發現多部車輛引擎蓋或後車廂蓋因擠壓變形。其中有2名乘客因遭強力撞擊，身體略有不適，立由救護車送醫檢傷，所幸意識都很清楚，並無大礙，所有駕駛人經檢測酒測值均為0。

國道七大隊大隊長李信義呼籲駕駛朋友，高速公路行車速度較高，應保持隨時可以煞停的安全距離，以應付各種突發狀況，提高自身及其他用路人的行車安全，切莫因一時貪快或疏忽，而造成不可預知的危險，並受到相關交通法規之處罰。

(中時 )