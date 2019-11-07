韓國瑜下午主持科技青年座談，新竹縣長楊文科、國策顧問團長張善政陪同。韓國瑜致詞時說，昨天有場閉門會議，有科技大老給了許多提示，隔行如隔山，對我來講有非常大啟發。新竹是全台灣最有名的科技大縣，根據2018年統計，一年產值兩兆新台幣，展望未來，希望未來新竹科技重鎮發光發熱。

張善政說，30年前到新竹籌建高速電腦中心，30年後高速電腦中心變成人工智慧最高發展設施。人的智慧有賴在座諸位，AI園區能夠出來，是台灣新希望，有機會把園區導向為智慧製造軟性導向，過去多年製造業經驗，提供很好基礎，是台灣下一代希望。

現場有人提出，20、30幾歲年齡層對竹科未來科技業導向有些擔憂，從建立到現在單一半導體代工，沒有多方面的自立品牌，全世界半導體走向，應該還可以支持10、20年，如果台灣現在沒辦法走出新方向新品牌，例如AI創業或科技業發展，台灣會撐不下去。另外老青共居，年輕人心裡面會有點尷尬，跟老年人共居又不認識，住在一起固然好，但心裡若有些許不願，是否可以有實質內容辦法達成目標。

有人提出，好的人才缺乏，但台灣人沒有盡其材，教育可以解決很多問題，各領域都是教育出來的，現在教育太偏向成績導向，質比量重要。教育是百年根基，現在一直腐敗卻沒人正式改變，建議教育要有跨部會，整個政府資源配套，不是教改委員會獨大。教改架構者必須全盤掌控，都是要操控的資源，應該要大量投資未來，不是放煙火式撒錢式的，舉例KPI為何要用分數或量來衡量，應該是人才就業率收入水平才是KPI，大家不願正視。人盡其才多元學習管道不是去擠同一個門，適合這個方向往這方向走，幼兒政策方面，如何投資照顧，弱勢家庭也沒有人管，就要犧牲嗎。雙薪家庭不生產，因為國家政策照顧不到。

有人提出，學貸免息非常認同，目前有88萬人揹學貸有40萬人還不出，信用聯徵會有紀錄，少子化要照顧學子，學貸免息日後要加強推動，聯徵出狀況會有信用問題，蔡政府對好的政見並不提出更完善的政策，卻透過媒體抹黑批判。民進黨打選戰斷章取義，透過未穿背心助理私下錄影，卻沒有實質作為，民進黨要打假新聞，自己人卻是而不見，政府無作為，民進黨箝制言論自由太恐怖。早上發關心傾聽之旅到社福團體，擔心太多人就被斷章取義，說發邀請函請民眾去，卻變成希望大家不要去，對此很受不了。特定媒體不要斷章取義。

有大學老師說，少子化讓後段學校撐不下去，本來可到大陸東南亞招生，但兩岸關係不好陸生困難，影響很多大學老師要擠到前段班，博士後在中研院等機會，學生也因為這樣情形不敢讀博士，清大一年收10個左右。畢業生沒勇氣走出去，清大有兩位教授從香港來，但我們畢業生沒走出去，這個是很嚴重的事。有些台灣畢業生不回國到香港新加坡發展，導致人才外流，如何國際化很重要。

有人認為少子化問題事年輕人不敢生，有朋友生兩個阿公阿嬤帶孩子，但管不動只能划手機，小孩上網玩遊戲，要買裝備，一次要1千、3千、1萬，孩子偷了阿公1萬塊買，希望現在政府砸好幾百億資金，是不是可以重視下一代，網路遊戲的安全性，小時候變小偷大了變大偷。前行政院長說是台獨工作者，針對台獨工作者的想法為何？

有創業的民眾詢問，很多小品牌沒辦法被看到，想出去也很難，很難被支持，比不上大企業。很多年輕人想創業會擔心不成功，想法都很好但不知有何方式可以幫助，希望政府能夠幫忙。

有民眾詢問未來5G、AI是發展趨勢，可能會有很多新興產業，若當選後建設有無計畫？觀光是台灣非常大的收入來源，但這3年兩岸政策造成衝擊，雖然有南向政策，但比以往更差，未來若要發展觀光，兩岸政策市場要如何分配執行？全台民宿多，但訂房系統會抽10％，都被國外拿走，台灣軟體有實力

現在政府卻做不出。選舉是照妖鏡，看網路用罵的，年輕人都看標題，對未來的教育邏輯思維要怎麼應對？

有人詢問，高房貸低薪是年輕人不敢結婚生小孩主因，也是生育率全世界最後一名主因。教育問題是父母都在教小孩如何當好員工，要學一技之長，國外很多家庭教育教導如何成為創業家，有領導人的思維，就會比別人出色。員工心態永遠是員工心態，是競爭力的問題，台灣缺少這塊教育，怎麼跟人口龐大的國家競爭。另外要讓AI走入職災。

有人肯定韓國瑜在北農總經理期間發放獎金給員工，新竹是科技重鎮，希望未來能超越韓國。有大學生問AI產業很重要，未來對政府會有什麼影響？有學生詢問什麼時候可以修光復路，請議員代表跟新竹市政府說一下。也有人希望韓國瑜上任能夠讓學生走出去、國外人才進得來，例如美國有多元種族人才，如果台灣也可以，相信台灣也能很強。

張善政回覆說，台灣未來機會在人工智慧跟製造業農業醫療結合，未來預見台灣會走智慧製造顧問服務業、農業顧問服務業、醫療顧問服務業，製造業是中小企業，卻不懂如何與人工智慧結合，如果可以成立智慧製造顧問服務業，可以讓台灣走出國際。老青共居有不同形式，住同一棟、同社區，有不同緊密程度，未來可利用學校空校舍，或空營舍，透過都市計畫法修法，把公有空閒土地改建成幼青銀社區。教育KPI導向問題，過去用大數據分析過，要追蹤學生從畢業後到社會換工作頻率，到社會後薪水的調漲，整個發展回饋到教育系統，學生畢業後狀況，可改變分數導向教育風氣。對於少子化房貸壓力育兒問題，下禮拜會宣布0到6歲政策，現在時代不一樣，科技新貴也沒辦法有好待遇，分紅制度要檢討，房貸部分會幫忙降低。數位科技方面不能一昧封殺，外送員也不能用勞基法套死，要成立數位創新委員會，初期不用現在公務人員，希望吸納年輕朋友，5G、AI，有十大數位建設行動方案，有千億台幣數位建設基金，數位教育也涵蓋在內。

韓國瑜說，老青共居一定要做，很多年輕朋友會有需求，搓合過程大家談一談，但是政治人物會掉入賽車比賽迷思，例如社會宅數量增加，要結合既有資源，在不過度消耗資源基礎上推動。如果保險公司做後盾是可以做的。教育是全民教育，國防外交法務都是，像觀光也是全民觀光，全民教育是希望提醒國家政策是大家共同參與，教育問題嚴重到不能忽視，嘉義有老阿嬤說不會教孫子，世界已經忘記台灣，台灣也忘記世界，如果有機會當總統，一定會推出國交換生，1年回來就變了，有獨立解決生活、語言發展、交朋友能力及膽量，推8到10年就會有改變，從小就要雙語教育，另外第三支箭會再宣布。

對於學貸免息，韓國瑜說年輕人會保護信用，如果當選利息會全部吸收。孩子的心理從小被嚴厲檢視，學貸就是這樣，一個教室兩種心情，未來會考量到孩子心情及人格發育培養，學貸政府部門會全部吸收。

台獨的問題，韓國瑜說自己中華民國派。最擔心青年創業要跟家人借錢，人必須走出同溫層，未來盡量讓年輕人創業有資源，根據專業開創性核發，政府要擔負一定責任。民宿現在有14萬人經營，很多都很辛苦，訂房系統政府來鼓勵，一定會開花結果。庶民部分是心，我長期失業，從雲端到土地穿梭好幾次，心態最重要，人民決定選賢與能，要成立中華民國主權基金，讓有愛心能力國際觀的人來主導，會有很大幫助，台灣下一代不能裹小腳，否則前途黯淡，未來要開放，把想法變成更成熟的政見。

(中時 )