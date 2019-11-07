國民黨團今天邀請黨主席吳敦義等中央幹部聚餐。據悉，會中前立法院長王金平主動提及自己和親民黨主席宋楚瑜約莫在10月25日前後會面，彼此相談甚歡，令王深感距「握總統門票」僅一步之遙，更首度證實後來宋邀他當副手，但因「參選到底」決心未滅並無意願。詢及向宋楚瑜「寧撕總統門票也不給王金平」，王會後受訪撂話「你又知道他（宋楚瑜）不會給」。

趁著立法院開議，國民黨團中午例行性邀請黨主席吳敦義、黨秘書長兼副主席曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長兼組發會代理主委杜建德、文傳會主委程美華與黨籍立委聚餐，選在多次被吳評價為便宜又好吃的海真私房菜餐廳，總共近20名立委現身參加，席開兩桌。

王金平先前談及「宋王配」都稱「假設性問題」，據了解，王中午在餐會中，透露自己10月25日前後和親民黨主席宋楚瑜會面，兩人聊很愉快，宋似乎有意把門票讓給王，更主動提及宋曾邀他當副手，但他沒有意願，一切順著因緣走，如果上天要他選就繼續。

據悉，王金平也分析自己為何這幾年無法陪同黨團作戰等激動行為，還說當初自己手握20萬份連署，若動員相關團體應該會通過門檻，再三強調自己的心是繫於國民黨。

據了解，王金平也向在場立委釋善意，若有需要的話，願意幫大家站台，同時說「老幹新枝」，現在大家都在談年輕化，但他認為立院也要有穩健資深的立委，並重申樂觀其成吳敦義當立法院長。王暢談近半小時後，拿起酒杯敬吳敦義，說一人喝一半，感情才不會散，互動熱絡。

王會後受訪時表示，本會期很快就要結束，本屆立委即將屆滿，今天可能是最後一次聚會，他提出國家真正的困境、解決之道，以及在立院該有的作為，公開表示，樂觀其成吳敦義進入立法院。

據了解，吳敦義和王金平比鄰而坐，一開始吳向大家分享任閣揆時振興經濟的政績，喊話團結一致，韓國瑜當選，立委也要過半，衝到60席，隨後輪到王金平發表近半小時演說，談到從政心路歷程，辯白當年並不是和民進黨合作才終止太陽花學運，不然台灣若像香港這樣很辛苦，恐影響經濟發展。

(中時 )