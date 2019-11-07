《限定的記憶》紀錄了NINE PERCENT成員面臨解散的心路歷程，本週播出陳立農單飛後久違返家的跟拍採訪。在《偶像練習生》中以第二名出道的陳立農在節目中興奮像小孩似的飛奔擁抱前來接機的媽媽，媽媽亮麗的外表與陳立農十分神似，網誇：「超強遺傳基因！」在鏡頭前也有許多親密互動，還開玩笑吐嘈媽媽：「妳哪裡漂亮？」

陳立農帶著年邁的外公和媽媽一起拍攝全家福，感嘆小時候家境不富裕，無法在當時留下全家福是他最大的遺憾，現在自己有了工作能力只想趕快把握機會、和家人創造回憶。他帶著採訪團隊到自己童年最常去的海邊，提起小時候和父親只能同吃一碗泡麵的過往，長大後才體會大人的偉大，但說到兩年半前父親失聯離家對他的打擊，坦言自己曾打過電話問父親行蹤，卻得到遺言似的「應該不會再見面」的回覆不禁落下眼淚，但仍堅強地說：「一直都在等父親回家。」

(中時 )