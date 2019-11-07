84歲的英國國寶影后瑪姬史密斯（Maggie Smith），以《哈利波特》麥教授及《唐頓莊園》太夫人等角色在年輕觀眾心中留下深刻印象。她過去二度獲得奧斯卡金像獎肯定，縱橫影壇60多年的她可是戲路百變，美豔俏皮皆都難不倒她。

向來不喜歡在鏡頭前談論私生活的瑪姬，在紀錄片《女神們的下午茶》中和茱蒂丹契、瓊安普洛萊特、艾琳阿特金斯幾位老友對談，罕見的談起第一任丈夫羅伯。她坦言這段婚姻一路上曲曲折折，但多數時間是快樂的。或許是銀色夫妻檔的壓力，導致鎂光燈焦點不斷關注在他們身上，後來前夫羅伯的情緒及事業大起大落，最終婚姻難以和諧導致黯然結束。但隨著羅伯在1995年的過世，她表示現在只想記住曾經幸福的部分就好了。該片也收錄了許多2人早年合作的舞臺劇珍貴片段，一窺當年風華絕代的舞台風采。

女星瑪姬史密斯。（水元素文創提供）

《女神們的下午茶》齊聚英國殿堂級女星，首度在攝影機前裸談自己，利用一場下午茶的契機，暢聊他們超過半世紀的友誼。談演戲、談劇場、談家庭、談愛情婚姻、談彩妝保養，甚至談面對衰老，不只是「一袋女皇」，更是「女人我最大」。當然姊妹們的聚會少不了的還有八卦爆料，絕對比奧斯卡還精采，連狗仔隊都自嘆弗如。該片22日上映。

(中時 )