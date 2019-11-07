企業射箭聯賽元年「箭尊爭霸戰」9日登場。箭林之王、箭林之后、黃金混雙、男子天團和女子天團殊榮獎落誰家？答案即將揭曉！其中聯手拿下世錦賽女團金牌的愛山林譚雅婷和台南隊彭家楙，將捉對廝殺決定誰才是箭林之后。

好酒沈甕底的企業射箭聯賽，經過20輪激烈競技和三戰兩勝制季後賽後， 9日下午將在台北市華中露營場由在女單、男單、混雙、女團和男團體上半季和下半季表現最佳團隊派將捉對廝殺，爭奪各項目「箭尊」。

箭林之后由台南隊彭家楙對決新竹愛山林隊譚雅婷，兩人在例行賽三度交鋒，在世界杯年終決賽奪銀的譚雅婷以二勝一負佔上風，但剛在全運拿下三金的彭家楙也不是省油的燈，鹿死誰手尚在未定之天。

箭林之王方面，凱撒飯店派饒廷宇單挑寒舍集團「一哥」魏均珩，之前兩人碰頭兩次，去年雅加達亞運團體金牌、今年拿坡里世大運混雙金牌魏均珩技高一籌，以6：4、6：0連贏兩場。

黃金混雙之爭很有看頭，由台南隊彭家楙／洪晟皓和凱撒隊雷千瑩／戴宇軒捉對，雷千瑩是今年世錦賽雙金后，其中女團金牌是和彭家楙和譚雅婷聯手射下，戴宇軒則在今年世青少錦標賽勇奪一金一銀，例行賽時台南隊以4：2略勝一籌。

女子天團殊榮將由新竹愛山林譚雅婷／林詩嘉／方婉婷，和凱撒隊白依婷／蔡雨芝／詹紫媚競逐，例行賽時是由凱撒以4：0獲得壓倒性勝利。

至於男子天團榮耀，將由寒舍魏均珩／余冠燐／陳信夫，和凱撒饒廷宇／戴宇軒／陳緯杰角逐，例行賽是由凱撒以3：1佔優勢。

各項「箭尊」產生後，10日將續在華中露營場展開五戰三勝制「至尊盟主賽」，由在季後賽出線的台南隊和寒舍隊短兵相接。為回饋箭粉，現場除有射箭體驗區外，還有多項好康活動，歡迎大家踴躍到場為這些為國爭光的神射手們加油。

(中時電子報)