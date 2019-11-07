健保署去年7月實施大醫院門診減量政策，截至今年第2季底，全台19家醫學中心全數達到門診減量2％的目標，而69家區域醫院當中，則有13家未達標，其中8成集中在北部，共遭健保署核扣超過1億元。

去年7月起，健保署實施大醫院門診減量2％政策，以5年減量10％為目標，排除重大疾病、罕病、偏遠、急診及經轉診個案，以輕症及慢性病穩定個案的轉診為主，並保留醫院彈性調整的空間。

截至今年第2季底，全台醫學中心均達到門診減量2％的目標，區域醫院則有81％達標，未達標者共有13家。其中，8成集中在北部，1成在中部。

針對未達標區域醫院多集中在北部，健保署醫務管理組組長李純馥表示，北部雖然資源較充足，但也有分布不均的問題，例如桃園、新北的山地等。在人口比例高、醫院家數多的北部，民眾看病常往人多的地方走，落實門診減量難度也較高。

李純馥表示，針對大醫院的門診減量政策，健保署每季都會提供報表，說明核扣的金額，但仍然保留彈性的空間。暑假期間，門診人數一般多會升高，某些科別也具季節性，假設醫院本季未達標，下一季可再接再厲，待一整年結束後，健保署將重新結算。

為紀錄健保政策的推動過程，健保署今年5月完成《走向雲端－病醫雙贏 健保改革日記》，10月已進行4刷。除收錄健保署署長李伯璋的理念、健保署同仁的分析撰文，也邀請立委、醫藥記者、法律界、醫界、公衛界等專家學者提出評論及見解。即日起，《健保改革日記》將推出電子書，民眾可前往健保署官網免費閱覽。

(中時 )