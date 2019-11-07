好消息！在韓國進行的世界棒球12強賽C組賽事，今（7）日午場進行澳洲、古巴之戰，打完9局雙方2比2平手，依規定延長賽要啟用「突破僵局制」。結果10局上澳洲未得分，反觀古巴則於10局下靠著再見高飛犧牲打攻下致勝分，以3比2氣走澳洲，戰績1勝1敗，澳洲2敗瀕臨淘汰。

此役古巴在5局下靠著2支安打和1次保送，加上澳洲隊內野選擇，率先攻下2分，取得2比0領先。不過澳洲隊隨即在6局上展開反撲，甘納利揮出陽春全壘打，接著再靠2支安打、1次四壞球增添1分，扳成2比2平手。

打完9局雙方都未再攻下分數，依規定第10局起須進行「突破僵局制」，即無人出局先讓跑者站上一、二壘。10局上澳洲並未先採取觸擊戰術，反而選擇強攻，結果遭到接殺和2次三振，未能得分。

反觀古巴在10局下下達觸擊指令，要把跑者送上二、三壘，結果造成一次野手選擇，反而攻佔滿壘。1人出局後，效力日職軟銀鷹隊的賈拉西亞揮出中外野高飛犧牲打，送回三壘上的隊友，古巴終於以3比2獲勝；賈拉西亞在今年「日本一」系列賽獲選MVP。

此外，澳洲輸球後必須期盼C組的韓國或加拿大3連勝，另外3隊同為1勝2負，比較「對戰優質率」才有機會晉級6強複賽，但可能性較低。因此只要澳洲先被淘汰，對於爭取亞太區1張東奧門票的中華隊自然是好消息。

(中時電子報)