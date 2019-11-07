張善政在韓國瑜與科技青年座談後公布勞工三箭政策，對於照顧低薪勞工，張善政說，第一中部地區傳統製造業有很多放無薪假，準備要修改就業保險法，無心假也能有保障，損失薪水由保險支付6成，無薪假期間有6成薪水可拿。

第二低薪勞工每月薪水用光，很難儲蓄將來生活，現在雇主提撥6％，做為退休金，開放勞工相對提撥，但93％勞工沒用到自提方案，準備設計誘因，只要願意提1％政府就相對提1％，若勞工提3％政府就相對提，針對年輕低薪族群，1個月自提900，1年初估政府補貼50億左右。

第三勞保基金，蔡政府從2016上任後說每年提2百億填補，到現在都沒有，明年預算才有，是杯水車薪，監察院提醒7年後破產，若順利當選，2021、22年會湊1千億預算放到勞保基金，過去民進黨一塊錢都沒提撥，讓可以受惠勞工在職場發揮，50歲以下勞工有很多人有拿不到顧慮，勞保基金要快發揮投資績效，蔡英文、蘇貞昌完全不知道如何賺錢，不能只靠稅收，要靠活化資產，不是每塊錢都用稅收來支付，這是我跟韓市長過去背景不一樣的地方。

(中時 )