香港反送中示威運動延燒5個月仍未消退，而香港特首林鄭月娥4日與中國大陸國家主席習近平見面時不僅獲得習肯定，習更稱中央對港府高度信任。不過，香港學者呂秉權表示，北京公開挺林鄭主要是破除換人謠言，但這些作法「斷錯症、下錯藥」，對解決香港當前動盪將有反作用。

據《美國之音》報導，林鄭月娥除了獲得習近平肯定之外，6日與主管港澳事務的中共中央政治局常委、副總理韓正見面，韓正也同時肯定了港府與香港員警。不過，香港浸會大學新聞系講師呂秉權表示，韓正當面向林鄭月娥表態「全力支持、高度信任」，基本上是客套話。除此之外，韓正只肯定林鄭工作苦勞，避免與她目前在香港的民望有太大落差。

呂秉權認為，韓正的對林鄭的用詞比以往「有所退後」，特別是香港員警這一部分，「過去北京常提的專業和克制等詞語，在韓正這次表態中都沒有了，意味中央避免使用不符合事實的詞彙」。他表示，北京當面肯定林鄭，可能是「為以後的人事安排留有餘地」，北京還需要林鄭「做一些任務」，所以還是要表態，但在林鄭完成任務後會不會讓她下臺，這是留有空間的。

對於中共十九屆四中全會中提到「維護中央對特別行政區的全面管治權」、「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，以及加強對港澳青年與公職人員的愛國教育等說詞，呂秉權認為這是北京對香港一國兩制的破壞。他表示，上述解決不了香港社會當前的主要問題，反而會火上澆油，激起港人更大反彈，並指出「香港當前的主要問題並不是民生問題，而是很多港人對內地法治不信任和港府及制度本身的問題」。

(中時電子報)