國民黨總統候選人韓國瑜昨遭週刊爆料過去曾貸款買7200萬豪宅，而對手民進黨陣營也趁勢窮追猛打，大酸韓塑造的「庶民」形象破功。事件爆發後，有網友開始反思，民進黨為何開始大力打韓？唯一可能的目，「就是因為打韓國瑜比較省事，不然蔡英文的內政政績做成這樣，是給人訕笑嗎？」。

民進黨立委王定宇昨在臉書發文，批韓國瑜近日遭爆料曾在台北南港貸款購置7200萬豪宅的事件。王定宇說「7200萬豪宅的假庶民現形了，還有財源來路不明的大問題！」王定宇說，「如果韓國瑜貸款七成、約5050萬元，按照現行房貸利率，本金加利息每月將要負擔約30萬元的房貸，每個月的貸款，錢哪來的？」。

而韓國瑜今天也發出四點聲明回應，聲明文如下：

網友destroytw對此在批踢踢論壇發文討論，「看看這幾屆總統選舉民退黨奧步層出不窮，2008年時敗戰廷(謝長廷競選時質疑時任國民黨總統候選人馬英九)去質疑馬總統綠卡，2016時空心菜集團又炒作王如玄軍宅(編按：2015年底民進黨立委段宜康具名檢舉，時任國民黨副總統參選人王如玄買賣軍宅涉及逃漏稅，但經法院審理，王如玄並未用人頭購買軍宅，認定她買賣軍宅過程合法，予以簽結，並將段、王2人判定不起訴。)

原PO還說，「現又來了炒作韓總合法買賣的住宅，合法買賣幾個字看不懂嗎？小菸集團夠了，為何民進黨選舉不能正面啊？『還有肥菊指控走路公害一個校長抑鬱而終』，這種只會負面選舉的人物和政黨能投嗎？」。

其他網友說，「不然要吹牛自已內政很棒？打韓比較省事」。「不然是要談內政給人訕笑嗎？」、「還有打侯友宜的大群館阿，同樣的手法玩不膩」、「兩黨都垃圾」。

(中時電子報)