董璇日前開心慶生。（圖／取自新浪娛樂）

高雲翔在澳洲捲性侵案日前再度開庭庭審，受害女透過視訊出庭，指控遭高雲翔要求口交還被男方指姦，而被告王晶的律師最近繼續追問相關細節，媒體報導，王晶律師指控受害女先前不斷和王晶調情，還曾當多人的面要求王晶買法拉利給她，說：「如果有法拉利，誰還要老公啊？」受害女則表示不記得，「someone made it up」。

高雲翔去年6月在澳洲拍戲時捲入性侵風波，和製片人王晶雙雙被一名女編導提告性侵，該女最近出庭吐當晚細節，說王晶打電話把高雲翔叫來房間後，就說：「我把她（受害女）交給你了」，而高雲翔開始對該女上下其手，最後把她帶到廁所要求口交，高雲翔後來在床上自瀆後離開，留下王晶繼續試圖性侵該女。

據《澳洲新快網》報導，王晶律師針對受害女和王晶互動的細節做了不少盤問，詢問該女是否曾在片場跟道具法拉利合照，還當著劇組的面問王晶：「能買給我法拉利當禮物嗎？」王晶那時回說：「如果妳是我女朋友，我就給妳買法拉利」，而受害女聽聞後回應不記得，「就算說了也是開玩笑」，她也不承認說過「如果有法拉利，誰還要老公啊」這類話。

而和高雲翔離婚的董璇5日過37歲生日，她邀來大批好友開慶生會，照片中可見恢復單身後的董璇氣色不錯，和朋友開心合影，似乎已將前夫捲性侵的麻煩事拋諸腦後。

(中時電子報)