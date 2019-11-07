由中華賽車會主辦的「台北國際金卡納大獎賽」（Taipei International Gymkhana Prize）預定9、10兩日在凱達格蘭大道上舉行，共有來自世界5大洲12國、36名男女金卡納好手前來參賽。教育部體育署歡迎各位愛好賽車運動的民眾到場觀賞，一同感受金卡納的魅力。

國際汽車聯盟(Fédération Internationale de l'Automobile，FIA)2018年將金卡納賽事納為正式項目，並規劃於未來舉辦世界性金卡納賽事。

「台北國際金卡納大獎賽」不僅是我國首次辦理洲際性的金卡納賽事，也是獲得國際汽車聯盟認可的全球性金卡納賽事，為我國未來申辦世界性賽事搶占先機。「金卡納」(Gymkhana)一詞源起於印度馬術障礙賽。與一般人了解的賽車競速賽事不同，金卡納賽事在一個固定場地上設置交通錐，參賽選手須駕駛賽事指定車輛依規定路線自起點遶錐，在不觸及交通錐的前提下駛向終點，使用時間者越少者即為優勝，考驗選手的汽車操控技術、記憶力及臨場反應。金卡納賽事在賽車運動中別具特色，具有安全、經濟、公平等特性，只要會開車就能比賽，入門門檻相當低，是一項容易吸引各年齡層的民眾參與的項目。

體育署指出，為落實行政院發展具台灣特色的國際賽事政策目標，體育署今年開始推動「形塑臺灣品牌國際賽事計畫」，目的在發掘潛力賽事，逐步形塑具有臺灣品牌特色的賽事品牌，達成「行銷臺灣」與「經濟效益」2項目的。「台北國際金卡納大獎賽」作為前項計畫輔導的賽事，在體育署及臺北市政府的協助下，首次在總統府前的凱達格蘭大道上舉行，除了吸引觀賽人潮，凸顯金卡納賽事平易近人的特色外，並賦予金卡納賽事臺灣特色，讓臺灣成為金卡納賽事推廣基地。

「台北國際金卡納大獎賽」將於11月10日下午1時30分至5時30分於Yahoo TV及教育部體育署MOE Sports頻道轉播。賽事現場除賽事區域外，主辦單位設有金卡納嘉年華區，展出多項賽事指定產品及美食攤位，另外也提供現場觀眾試乘金卡納賽車體驗的機會，讓我國民眾不必出國，就能欣賞到體驗金卡納賽車運動的魅力與歡樂氣氛。體育署歡迎喜愛賽車運動的民眾，不僅收看網路轉播，也能搭乘捷運前往凱達格蘭大道觀賞賽事，欣賞參賽車手的高超駕駛技術與華麗甩尾，並為我國選手加油，讓冠軍留在臺灣。

(中時電子報)