華語功夫電影傳奇之作《葉問》系列風靡全球，創出10年經典，最新作品《葉問4：完結篇》在影迷的強烈期待下，終於再次集合黃金陣容，由動作巨星甄子丹領軍，再加上原班人馬導演葉偉信及監製黃百鳴及國際武術指導大師袁和平，重金打造全新系列，最強宗師強勢回歸。

《葉問4：完結篇》甄子丹與導演葉偉信已建立起良好默契，他4度詮飾葉問一角，決定選擇隨心的方式挑戰自我演出：「我已經很了解葉問這個人物，所以導演在開拍前2天才給我劇本，再結合現場給我的感覺去琢磨，結果演出來的效果，我和導演都很滿意」。

《葉問4：完結篇》甄子丹。（華映娛樂提供）

該片7日公佈最新預告，甄子丹力戰群雄的畫面曝光，詠春身手果然氣勢驚人，讓影迷看得熱血沸騰，尤其葉師父被逼出手，嚴厲的向對手說了一句「夠了」，再次展現葉問的宗師氣度。預告只見葉問年少時期曾在英文學校唸書，用簡單的英文回答外藉校長的提問，帶出這集以國外為背景的故事。預告中可以接連見到葉問與飾演中華總會會長萬宗華的吳樾大打出手，二人以玻璃轉盤切磋武術；還有在唐人街中秋晚會挑戰葉問的外國跆拳高手，葉問一招便把飛起來的對手打趴在地，氣勢萬千，一氣呵成。

《葉問4：完結篇》甄子丹。（華映娛樂提供）

同時也可看到葉問與曾參演《奇異博士》的英國動作演員史考特飾演的海軍陸戰隊軍官，在軍營對決，可以見到甄子丹的驚人身手，還有新加入的吳建豪就飾演華籍軍官、飾演李小龍的陳國坤在體育館打跆拳道，也點出華人當時在海外受到歧視的艱辛與壓力；短短90秒的預告戲味十足，便讓影迷期待值爆表。

《葉問4：完結篇》吳建豪。（華映娛樂提供）

《葉問》系列能橫跨10年，打得精彩過癮外，當中描寫夫妻相處、朋友之義甚至民族情懷，都成為經典話題；第一集探討的「生存」、第二集的「生活」、第三集的「生命」，到這集的父子間、葉問為了兒子前途，遠赴美國尋找學校；人在異鄉，生活非想像外，葉問見證了華人被歧視，導演葉偉信說：「每次葉問出手，都因為看到不公義，這是葉問武之初心，從來沒變，這集更想帶出，無論你在哪，只要自己是爭氣、自強，哪裡都是美滿幸福」。《葉問4：完結篇》將於聖誕節檔期12月20日在台上映。

《葉問4：完結篇》陳國坤。（華映娛樂提供）

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