中天電視即將推出全新益智互動節目《金牌17Q》，與17直播合作，觀眾不僅可以看到藝人的精采表現，也能透過線上參與節目，一起答題拿獎金。主持群包含沈玉琳、巴鈺、張文綺及許富凱。沈玉琳自詡「生活智慧王」，他表示這次節目不是要用艱難的三角函數等數學、理化題目考倒大家，而是要帶給大家對生活更有幫助的小知識。

有別於一般益智節目主持人都走知性路線，向來給人搞笑印象的沈玉琳自嘲：「益智節目主持人都要求比較端莊、嚴謹，正好這兩樣是我的字典中所沒有的。」但他極有自信，認為另闢蹊徑用比較生活化、娛樂化的方式，主持益智節目也能殺出一片天，「我參加益智節目也經常獲得好名次。」他透露更曾在「最聰明的藝人」特別企畫中榮獲冠軍。沈玉琳認為每個人都有擅長的領域，自己參加益智節目時，也曾意外敗在動漫題上，追究原因，他笑說：「我根本沒看過那個動漫，因為小時候都是讀四書五經。」

巴鈺（左起）、許富凱、張文綺主持《金牌17Q》。（中天提供）

沈玉琳主持過各大電視及網路節目，首次挑戰主持Live直播益智節目，他分析這次主持的難度，「希望題目盡量生活化，但也要兼顧比賽的嚴謹性。」他接下主持棒後，做了不少功課，「多看看以前成功的益智節目，歸納分析他們成功的原因，不是要模仿他們，但至少自己心裡有個底。」《金牌17Q》即將在周一至三晚間9點於中天綜合台Live播出。

(中時 )