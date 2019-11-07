繼《黑熊森林》後，又一部台灣山林生態電影《黑熊來了》即將躍上大銀幕，該片歷時近12年拍攝，由經典行腳節目《MIT台灣誌》囊括無數金鐘獎的「麥哥」麥覺明執導，電影更找來女神陳綺貞跨刀「獻聲」，為電影旁白配音，以自然輕柔的嗓音，讓觀眾自在融入《黑熊來了》的山林盛宴。

陳綺貞表示當初合作很有緣份，「因為我的演唱會導演和製片是同學，他們透過這個管道與我接洽，我也就一口答應了！」也因為配音的關係，認識了更多關於台灣黑熊的知識，同時敬佩導演和「黑熊媽媽」黃老師多年的付出。陳綺貞第一次擔綱電影長片的配音工作，她一天內就大功告成，「導演十分有耐心、講解也很清楚，配音時電影還未全部剪接完成，但看到的片段已經非常珍貴動人」，也推薦觀眾一進戲院欣賞難能可貴的畫面。

陳綺貞為電影《黑熊來了》配音旁白。（牽猴子整合行銷提供）

陳綺貞跨刀合作麥覺明電影《黑熊來了》。（牽猴子整合行銷提供）

《黑熊來了》除了記錄祕境中的台灣黑熊，以及相當罕見的逗趣、可愛萌樣，同時也呈現了台灣山林四季更迭的奇幻風景。麥覺明說：「我們最怕的不是爬山、也不是補給糧食與裝備，而是『拍不到熊』，希望觀眾透過電影可以更認識台灣的寶貝黑熊、可以看見台灣獨特的美景、更重要的是認知到保育危機，因為這絕對是全人類都應共同面對的問題。」

《黑熊來了》拍到許多可貴的黑熊蹤跡。（牽猴子整合行銷提供）

《黑熊來了》導演麥覺明山中尋熊。（牽猴子整合行銷提供）

《黑熊來了》詳實記錄台灣黑熊生態與捕捉繫放調查；透過擁有豐富拍山經驗的麥覺明導演精緻的鏡頭語言，除了能感受人熊之間的深情守候，還能以其擅長的「影像結合山林美學」體會台灣山林覺美景色，更進一步探究台灣的保育困境。該片12月13日上映。

(中時 )