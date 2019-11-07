美國知名的波音公司遭前員工踢爆，旗下的787「夢幻客機」有多達四分之一存在著致命缺陷。該名員工表示，「夢幻客機」的緊急後輩氧氣系統可能存在缺陷，萬一機艙突現意外導致減壓狀況發生時，乘客很可能會缺氧，並加碼爆料，工人們曾把不合格組件安裝至飛機上，此事一出隨即引起大眾的討論，而波音則是強調，公司一直以最高安全與質量生產飛機。

據《BBC》報導，波音前質量控制經理巴奈特（John Barnett）聲稱787「夢幻客機」有多達四分之一存在著缺陷。他表示自己於2016年發現緊急氧氣系統有問題，於是請研發部門檢測300個氧氣系統，在真實模擬情況下，巴奈特發現有75個未能正常啟用，也就是說其失敗率高達25%。

而巴奈特也表示曾要求公司詳細調查故障情況，不過卻受到阻礙。前年他還向

美國聯邦航空管理局（FAA）投訴，仍舊無果。巴奈特加碼爆料，波音急於生產以應付需求，曾有工人在一名高級經理知情的前提下，將質量不合格的部件安裝到飛機上。面對這一連串的指控，波音公司只承認了前年有部分供應商的氧氣瓶出現故障，而故障品也已經批次從生產線上移除。

而巴奈特目前正與波音進行訴訟，他表示因為揭露了波音的問題而遭詆毀人格，迫使他必須提早退休。波音方面，則稱巴奈特當時是「自願」退休。

(中時電子報)