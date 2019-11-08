古寶無患子負責人王高榮表示，願意提供公司的網路平台幫農民賣農產品。（劉秀芬攝）

前身是台南市安定無患子產銷班的古寶無患子生技公司，臉書粉絲有3萬餘人，公司網購平台月銷售額逾千萬元，有感於許多小農很會種，農產卻賣不出去，古寶無患子負責人王高榮表示，願意提供公司的網路平台幫農民賣農產品。

王高榮說，自己來自於農村，當初開拓無患子產業時，也是借重故鄉農村的農民朋友，才能有現今站穩市場的無患子公司。

古寶無患子的網路銷售平台，目前每月的銷售額逾千萬元，公司的臉書專頁也有3萬多名粉絲，在網路上累積有一定的人氣與知名度。王高榮表示，雖然公司剛開始在網路打天下時，有不少辛苦的歷程，但這些都已經走過了，如今累積這樣的人氣，希望能幫助農民。

王高榮指出，雖然農民對於種植農作物的技術沒有問題，而且很專精，但對於銷售，只能透過共同運銷或者盤商收購，但面臨盛產價格崩盤時，往往銷售無門，相當無奈，他感受到農民的無助，願意提供公司的網路銷售平台，幫助農民賣農產品。

農民若要網路銷售農產品，會遇上物流與金流的處理問題難以解決，公司願意協助，如果有農民遇到銷售的問題，可以與公司聯繫，公司願意提供網路平台協助及物流與金流的處理，希望對於辛苦的農民，略盡棉薄之力，連絡電話：(06)5925103。

(中時 )