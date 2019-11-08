聯盟本季全新推出的挑戰制度，總算遭遇球隊總教練嚴重質疑正確性！快艇總教練瑞弗斯在7日輸給公鹿賽後怒批，公鹿後衛布雷索末節的假摔，就算裁判重看影片仍不改判，根本是太荒誕的事情，「裁判顛倒事實，他們應該改判的。」
當時雙方打到最後7分18秒，快艇後衛路威廉斯靠著隊友哈瑞爾掩護卡位，成功閃過布雷索出手取分，沒想到布雷索疑似遭到路威廉斯暗拐伺候，當場痛苦掩面倒地，也讓路威廉斯被吹進攻犯規，就算瑞弗斯提出挑戰，裁判卻堅持原判。
「這就是我為何那麼討厭挑戰新制的原因，沒有人希望自己做錯了或吹錯了，但我認為布雷索應該很有機會收到聯盟的假摔罰單，」瑞弗斯表示，「我之前就曾說過，自己很不喜歡這項新規則，如今碰上這種情況，讓我更加不喜歡了。」
布雷索不僅末節製造這次頗具爭議的進攻犯規，更發生相當不可思議的失誤，當時他在界外接獲裁判的球，竟然毫不考慮直接運球進場，讓全場觀眾與兩隊球員完全傻眼，結果當然是被吹違例，拱手把球權讓給快艇，這未免也太瞎了。
「我覺得應該是J.R.史密斯在中場時間給我打了電話的緣故，他告訴我要搞出一些事情，」布雷索賽後替自己找了藉口表示，「這種事情我必須一笑置之，因為實在太搞笑了。」如今這個誇張界外運球進場動作，幾乎鐵定進入五大冏！
(中時電子報)
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