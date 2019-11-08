前民進黨人士游盈隆痛批高嘉瑜害人害己，更稱她已激怒數百萬支持特赦阿扁的人 (圖／翻攝自游盈隆臉書)

民進黨台北市議員高嘉瑜日前在《少康戰情室》大嗆前總統陳水扁，不僅稱扁遭仇恨蒙蔽雙眼，更建議未來總統候選人可以把陳水扁抓回去關，激怒扁迷與急獨派。對此游盈隆在臉書批評高嘉瑜：「為達目的，不擇手段，害人害己」。

游盈隆在臉書上痛批高嘉瑜「為達目的，不擇手段，害人害己」，他表示根據「可靠民調」，20歲以上有3成、數百萬計的人們認為陳水扁遭馬英九司法迫害，更有500萬人贊成特赦，游批高嘉瑜「未來總統可考慮把阿扁關回去」跟「可以去求韓國瑜」羞辱性言詞是嚴重失言，等同在數百萬同情阿扁的人傷口傻言，如果覺得這樣可以增加港湖區選票，那就是打錯算盤、大錯特錯。

不少扁迷、獨派紛紛讚好，但更多人批評：「高嘉瑜說出民進黨員心聲」、「可靠民調是什麼鬼？」、「原來阿扁還有500萬支持者，我都不知道」、「這麼巧，我就不屬於贊成特赦的那三成耶」、「為了這三成扁迷，我要特地去投高嘉瑜」、「三成挺阿扁，那是不是代表有七成的人希望他關回去」。

游盈隆1994年加入民進黨，2000年擔任陳水扁競選總部副總幹事，為陳水扁左右手之一，在扁政府時期屢次出任要職，去年底與卓榮泰競爭黨主席之位落敗，更在今年6月時，不滿蔡英文維持現狀、拒絕特赦陳水扁，憤而退出民進黨。

(中時電子報)