綠控施壓台肥借款？韓國瑜回應。(影/中天新聞)

國民黨總統參選人韓國瑜被爆買賣豪宅，更遭民進黨立委林俊憲指控，韓動用權勢逼迫台肥貸款。對此，國民黨台北市議員王鴻薇反批林俊憲，一介平民的預售屋購屋 ，被繪聲繪影地影射成「錢從哪裡來」「特權施壓」「存証信函」等等，她狠酸「民進黨是急了嗎？」

針對豪宅案問題，民進黨立委林俊憲再指稱韓國瑜找有力人士施壓要求台肥借貸2成的貸款。韓陣營表示「八年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊」，並痛批韓國瑜個資如何被取得？

對此，王鴻薇以下幾點反批林俊憲，她指出，一個一介平民的預售屋購屋 ，被繪聲繪影地影射成「錢從哪裡來」「特權施壓」「存証信函」等等，民進黨是急了嗎？還是得了失心瘋亂咬一氣？韓國瑜和李佳芬購屋時均非公職人員，台北農產公司總經理也沒有申報財產之責（吳音寧也沒有申報），這些資料均屬購屋人及業主（台肥）和稅捐單位才有的資料，為何會一一流傳到媒體和立委，而且經過加油添醋，扭曲變形的選舉糞抹在特定候選人身上？

王鴻薇表示，特別是有關說貸款，關說借款，連挺綠的報紙引述台肥都說這是通案，她因此想請問林俊憲的抹黑所為何來？接著狠酸說：「是因為老板賴清德決定要蔡賴配，小弟要先來表功一下嗎？」但是「這種動用國家機器的爆老百姓購屋訊息，格調實在太低了」。

韓國瑜7日與青年座談，會後媒體連訪回應此事，表示他當年尚未當立委，要如何施壓台肥？買賣過程完全合法。後來因無力負擔貸款，即賣掉房子，僅如此而已。至於他的個資被洩漏問題，他不滿地說，這已經不是選舉問題，而是關係到全台灣2300萬人的個資安全問題。

民進黨立委林俊憲（中）。（張鎧乙攝）

【現場直播】國民黨總統參選人韓國瑜出席科技青年座談｜2019.11.07(影/中時電子報FB)

(中時電子報)