在美國總統川普與中共國家主席習近平在智利會晤的計劃取消後，美方提出新的中美領導人會晤的地點已被大陸拒絕，兩國簽署第一階段貿易協議的時間可能會推遲到12月。

據彭博社引述消息人士的話說，川普與習近平的會晤及簽署部份貿易協議可能又要推遲到12月才能實現，主要因為美方提出的兩個位於美國的會晤地點都遭到中方的拒絕，這兩個地點分別是愛荷華州與阿拉斯加州。現在雙方正在磋商其他的會晤地點，其中考慮選在亞洲或歐洲。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)對於習川會晤的議題回答說，美中的談判還在繼續進行，第一階段協議文本已取得進展，當簽訂協議地點確定時，會讓新聞界知道。

路透報導說，川普政府的高級官員透露，習川兩人簽署貿易協議的會晤可能會被推遲到12月，因為雙方至今仍在討論協議條款以及會晤地點。這位匿名官員指出，第一階段貿易協議仍有可能無法達成，但是達成協議的可能性更大些。

這位官員說，美中雙方已經提出了10多個會晤地點，包括歐洲和亞洲的，其中歐洲可能性較大，有可能選擇倫敦，瑞典和瑞士也是其中的選項。他也證實，川普提議的愛荷華州似乎已被否決。

美國CNBC電視也有相類似的報導，雖然白宮仍希望在11 月16日前達成一份協議，但推遲至12月的可能性更大。他強調，簽協議地點只是談判的一部分，外傳瑞典或瑞士舉行簽約儀式也有疑問。

川普原計劃在11月16日至17日的智利APEC峰會上會晤習近平，並簽署第一階段貿易協議，但智利因國內動亂取消舉辦APEC峰會，讓中美雙方必須另尋會晤地點。不過在智利宣布取消APEC峰會之前，美方就已傳出可能無法在11月簽署協議，雖然這不意味著談判會破裂，但顯然雙方還未達到預期的談判目標。

(中時電子報)