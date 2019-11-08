大部分人都會守規矩排隊，但總有些人不願遵守。一名男網友PO文，買晚餐時，有個60多歲的大媽跑到隊伍最前頭，直接要店員先給他便當，還大聲嗆「老人家禁不起等，你們要體諒我」，沒想到隊伍中一個阿公對大媽怒吼「我90歲了還不是在排隊」，嚇得大嗎立刻逃出店外。

網友在臉書《爆怨公社》PO文，晚上買晚餐，大家都在排隊，突然間衝出一個60多歲大媽，直接衝到隊伍最前面，店員看到後立刻制止，要求大媽排隊，大媽聽到後竟嗆「老人家禁不起等，你們要讓我」。

正當大家傻眼時，隊伍中一個滿頭白髮的阿公發怒，直接對大媽嗆「我90歲了照樣排隊，妳算什麼」，大媽不甘心地邊碎念邊逃出店家。

原PO感嘆以為搭交通工具才會遇到這種人，已經夠厚臉皮，沒想到連買便當都能碰到。不少網友也留言：「阿公超帥」、「想倚老賣老踢到鐵板」、「台灣大媽沒有極限的」、「讓她其實不會怎樣，她剩下的時間不多了」、「吃完可能就上路了，要體諒一下啊」。

(中時電子報)