费玉清嘿嘿嘿 减肥追美女

費玉清（小哥）昨晚在台北小巨蛋舉行演唱會最終場演出，正式告別長達47年的演藝生涯，未來，不僅小哥的好歌聲難再親耳聽到，總是能逗得觀眾哈哈大笑的招牌黃色笑話也只能從網路影片中回味了。

隨著小哥正式封麥，陸網友也紛紛回顧起昔日他在節目上說的黃色笑話。費玉清因為擅長講黃色笑話，早年在綜藝節目上講笑話的影片曾被網友整理出，讓他一度成為大陸微博熱搜紅人，而其中點閱率最高的就是「嘿嘿嘿」的影片。

費玉清這個故事描述，有個男的覺得自己太胖，要去減肥中心減肥，這個男的先交了500塊，之後進了一間屋子，屋子裡面有個比基尼美女對著他說：「你追我，如果你追到我，我就讓你嘿嘿嘿。」然後那男的就一直追追追，從而達到運動流汗減肥的效果。

有趣的故事搭搭配上費玉清豐富表情，不僅讓笑話一夕爆紅，連「嘿嘿嘿」這一詞也變成「炒飯」的意思，多年後影片在大陸爆紅，費玉清更被陸網友封為「黃帝」，從費玉清變成「費玉污」。

費玉清2015年出席周杰倫台灣婚宴，當然也沒有浪費他才能，除了與周董合唱《千里之外》，當然也獻了個黃色笑話給周董，故事講述老公有一天考老婆，希望老婆講一句話讓他能很開心又很生氣，想不到老婆想了一想，竟然脫口：「對了！你的雞雞是你朋友裡面最大的。」小哥話一講完，不僅全場嘉賓包括周董都瞬間爆笑，連自己也忍不住笑到歪腰。

(中時電子報)