最新民調，拚連任的總統蔡英文為39.6%，國民黨總統參選人韓國瑜則比上周小幅上升，為27.7%。資深媒體人黃暐瀚直指，蔡的「勝敗」，並非操之在己，而是操控在韓國瑜的手上。

黃暐瀚在臉書指出，品觀點最新民調，蔡總統維持高點，4成左右，不過連續5週都在4成以上，這星期首度破4，小掉一點點，為39.6%；韓國瑜則小幅上升2.6%，目前27.7%，他請假之後，民調止跌。韓辦希望11月中黃金交叉，那就要看接下來一個禮拜，是否還有大事發生。

他點出，7月中之後，韓國瑜被蔡總統「死亡交叉」，一路落後，落後整整3個月，卻不見他氣勢衰敗，他下鄉、跑攤、拜廟，依舊滿滿人潮。韓國瑜民調低，氣勢卻不低，似乎很有自信最後會贏。

黃暐瀚認為，這個選舉很弔詭，落後的挑戰者自信滿滿，而從選戰的步調來看，韓確實握有「勝敗關鍵」。除了「南港豪宅」案，韓國瑜都掌握話語權，從一例一休、高山升旗台等全都是韓主導的話題。民進黨接著反對，還反到一身傷。話語權被一個落後15趴的挑戰者抓在手上，是很少見的。

黃暐瀚分析說，其實討厭韓國瑜的選民還是不少，所以蔡英文目前的民調仍領先，但這4成的支持者中，有多少是「英粉」？多少是「韓黑」？無從計算，民進黨支持度只有2成5，蔡的支持度卻有4成，這15%「不投韓」選民，是因喜歡蔡？還是因為討厭韓？變成這次選舉的關鍵。也就是說，蔡的「勝敗」並非操之在己，而是操控在韓國瑜的手上。不是因為蔡很強所以贏，而是因為韓國瑜太討厭，所以能贏。

但若60天之後，韓國瑜變得沒那麼討厭，那蔡還有沒有40趴的支持度？還能不能贏？就變成了一個問號。韓弱，則蔡勝；韓起，則蔡敗。眼前蔡總統雖領先，但勝敗關鍵之鑰，卻抓在別人手中，這也是這次選舉的最大變數。

(中時電子報)