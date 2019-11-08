死者遭殺害後，遭長子丁泰文及高姓、蔡姓共犯以棉被包裹、藏放於一樓大型冰箱。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

洪婦控訴，長期遭家暴、報警無效，孤立無援下，只能用激烈的手段殺害先生、解決問題。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

丁泰文當庭強調自己知道錯了，現在只希望能獲得輕判、早日回家陪伴家人。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄冰櫃藏屍命案二審7日下午開庭，丁姓死者太太洪瑞敏、死者大兒子丁泰文及高姓、蔡姓四名主嫌均當庭認罪，都表示希望法官輕判。洪瑞敏強調自己多次投訴警方家暴未果為由請求交保。但辯護律師針對導致死者身亡的關鍵刀傷提出質疑，希望法官再確認、重新量刑。

冰櫃藏屍命案駭人聽聞，9月27日一審宣判，高雄地院依殺人罪判洪婦8年，丁泰文18年，丁泰文找來幫凶的高男15年、蔡男13年。

判決指出，丁姓死者敗光祖產後仍愛在外花天酒地，花的還是洪婦辛苦經營飲料攤賺來的錢。稍不如意，就對洪婦、丁泰文及另外兩子拳腳相向，只有小女兒能倖免。年僅14歲的丁家么子開庭時曾強調，念國中時曾嘗試通報輔導老師或警察，但之後的下場就是被打得更慘，年紀小的他也不知驗傷或保存證據。

2018年5月，不堪家暴的洪婦徹底死心，與長子丁泰文共謀殺害死者。丁泰文找來高男與蔡男，答應給付每人50萬元做為殺父酬勞，於2018年6月4日凌晨行兇。死者不堪丁泰文壓制、高男持開山刀砍殺、蔡男持甩棍毆打，最後右頸靜脈遭砍斷、左肺遭刺穿塌陷，當場慘死，事後3人將屍體合力藏放於一樓冰箱。

二審7日下午首度開庭，四人面對法官訊問、均迅速認罪。但法官問及個人意見時，蔡男突然大聲喊冤、強調自己因為害怕、下不了手，只作勢朝死者背部刺一刀，並沒有真正刺下去。

蔡男的反駁一度激怒法官，質問他「你這樣叫認罪？」法官也嚴正聲明「犯後態度是法院量刑的重要參考，本案經檢察官上訴，可以判更重，你要這樣主張，自己考慮清楚。」

蔡男委任律師強調，死者身上刀傷無法證明是蔡男所為。此外，死者頸部兩處致命刀傷，是否有可能是同一刀所致，一審時也沒有函詢法醫研究所加以釐清，盼二審詳查。

另針對一審犯罪所得的認定，蔡男除收受丁泰文16萬元現金無爭議，一筆號稱免除先前蔡男擔任死者員工所積欠的房租及水電費用共12萬元，是否能做為行兇的酬勞，蔡男委任律師認為爭議太大。高男則解釋收受26萬元，是丁泰文欠他的賭債。

「我很後悔，知道自己犯錯了，希望給我改過自新的機會，可以儘早回去照顧家人」丁泰文育已婚育有一女，當庭向法官請求降低刑期。

「我知道我犯了錯，不該用激烈的手段殺害先生。但我長期被家暴，每次報警都被抹掉，也不告訴我該怎麼求救，這對我和我的孩子來說是很大的傷害！」洪婦當庭再次重申委屈，其委任律師強調洪婦主動向登門查訪的員警指出藏屍處之舉，應視為自首，建議再減刑，同時請求交保。但檢方反駁，洪婦涉重罪，不應交保。法官對於交保一事，表示將另行評議。

(中時 )