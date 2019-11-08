12強賽日本隊的先發投手今永昇太對戰中華隊投3局被打4安打卻無丟分，今永明知中華隊打者對直球掌握好，甚至一度懷疑自己的直球無用，可是他偏偏持續直球對決中華隊。

日本隊總教練稻葉篤紀說，過程是先得分、而且是一口氣得2分，對於比賽具有主導關鍵，今永投球的掌握好，比賽中看似有危機，最後順利解決打者，其他投手也可控制場面，甚至讓中華隊無法得分，留下殘壘。

這場台日之戰是今永第2次對決中華隊，他對自己的直球很有自信，不過，在比賽的第1局第1名打者王威晨被打出中外野時，他一度懷疑自己的直球到底行不行？

今永說，中華隊從第1到第9棒的打擊好，都有power，他的投球並不順利，中途有些危機，投得很辛苦，後來發現直球還很有壓制力，所以覺得直球還好，於是用這個自己擅長而且設定好的武器對決。

由於今永在今年8月有了第1次與中華隊交手的經驗，所以他有修正投球策略，今永指出，中華隊有很多好打者，他與教練團、情蒐討論後，覺得不要閃躲，強力攻擊，找角度銳利的地方積極進攻，這是他對中華隊的對戰策略。

(中時電子報)