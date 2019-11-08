林予晞7日出席英國唐寧茶活動，被問到過去擔任空姐時期飛行經驗，她稱讚英國男生有禮貌、拘謹，就算搭訕也點到為止，「比較像浪漫小品的相遇」。有無被搭訕的趣事？林予晞自爆曾被義大利的咖啡廳老闆突襲獻吻，還曾在機上被一名坐在商務艙的阿拉伯年輕男子大膽示愛，對方介紹他家有幾隻駱駝，令她至今印象深刻。

她之前去韓國旅遊也曾在咖啡店被一位大叔搭訕過，對方也是聊天過程中，跟她透露家裡是做咖啡相關產業，介紹自己的「家產」，實在很妙。也有被成功搭訕的經驗，她幾年前在法國羅浮宮欣賞蒙娜麗莎展覽，一位老先生突然和她搭話，主動表示願意帶她導覽羅浮宮，「我覺得滿有趣，就跟著他走，想說羅浮宮是開放場域，不會有危險」。

前陣子她被周刊拍到和温貞菱、黃河、鄭宜農到家裡辦文青聚會，後來發生温貞菱跟黃河疑似情變及黃河的私密影片外流新聞，有無關心好友温貞菱？林予晞說：「是小温先傳訊跟我說對不起，波及到朋友、害我被偷拍。我當然安慰她，給予支持守護力量。況且她拍戲壓力大，我完全可以體會她身心遭受到很大壓力，很心疼她。」

林予晞和方志友剛從沖繩出外景回台，她分享被當地導遊帶到有名的鐘乳石洞參觀，裡面有個極像男性生殖器官的鐘乳石，巨鵰形狀被當地人稱為「男神」，聽說摸了有助於傳宗接代，林予晞笑說：「我當時是拍照，方志友衝上去狂摸，我忍不住問她『有要準備第3胎嗎』？」

(中時 )