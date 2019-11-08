MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為張軒睿出席。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為張軒睿出席。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為張軒睿出席。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為張軒睿出席。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為張軒睿出席。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為張軒睿出席。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為昆凌。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為昆凌。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為昆凌。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為昆凌。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為昆凌。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為昆凌。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為昆凌。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為昆凌。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為李函出席。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為李函出席。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為李函出席。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為李函出席。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為林映唯出席。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為林映唯出席。(陳俊吉攝)

MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為林映唯出席。(陳俊吉攝)
MONCLER GENIUS 限時概念店開幕派對，圖為林映唯出席。(陳俊吉攝)

(中時 )

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