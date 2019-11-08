加拿大航空成立分公司後首次參加台北國際旅展，除了推出飛北美最低NT$11,500票價外，更要回饋顧客。凡民眾在旅展期間至展區J2101攤位參加「開啟787夢幻之窗，找尋幸運楓葉」現場活動，並購買加拿大航空機票，就有機會獲得包括加拿大費爾蒙酒店兩晚住宿在內總共700個超級大獎！

加拿大航空在本次台北旅展中，與可樂旅遊、五福旅遊、旅天下，以及加拿大地接旅行社黃刀旅遊、歡樂旅遊合作，推出包括冬遊洛磯山脈、班夫小鎮以及黃刀鎮賞極光等物超所值的冬季主題旅遊。同時更加碼推出全新限時優惠票價：台北飛往北美城市來回經濟艙最低NT$11,500起；尊享商務艙兩人同行每人僅需NT$70,000起（未稅）。廣受旅客歡迎的豪華經濟艙，官網限定價NT$32,100起（未稅），是為機會難得的最「加」之選！

此外，加拿大航空更將首次以「787夢幻之窗」的概念，在旅展現場透過機窗互動裝置螢幕，體驗加拿大四季美景，只要於螢幕上點出幸運楓葉，並另行購買加拿大航空機票，就能將費爾蒙酒店集團 (Fairmont Hotels ＆ Resorts) 頂級住宿二晚、飛越加拿大4D模擬飛行、冰川天空步道、硫磺山纜車門票、猞猁小築 (Trout Rock Lodge) 五天四夜住宿套裝、歡樂旅遊價值加幣500元旅遊套裝產品抵用券、以及各項精彩行程折扣金等等總價值NT$50萬豐富獎品帶回家。

加拿大航空飛行航點遍及加拿大境內以及6大洲逾220個國際機場，為全球排名前二十大的航空公司。2018年為5,100萬名旅客提供服務。加拿大航空提供定期航班，直飛至加拿大境內62個機場，美國53個機場以及包含歐洲、中東、非洲、亞洲、澳洲、加勒比海、墨西哥、中美洲及南美洲等101個國際航點。

加拿大航空是星空聯盟(Star Alliance)的創始成員之一。現時，星空聯盟透過旗下 26家會員航空公司，為全球195個國家提供服務。加拿大航空為北美唯一榮獲 Skytrax 四星評等的國際航空公司，亦獲選為北美最佳航空。查閱更多航班與服務相關資訊，可登入加拿大航空官方網站、Facebook搜尋按讚台灣官方粉絲團「加拿大航空公司」與加入加拿大航空[email protected]生活圈 @aircanada。

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