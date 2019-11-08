上班壓力大，你厭世了嗎？來看反諷自拍抒壓趣！在全球擁有眾多忠實追隨者的西班牙黑色幽默怪才 Joan Cornellà 將再度訪台開展！創作力旺盛的他，2016年台灣首展在17天內即吸引超過 2 萬人朝聖，蔚為話題。睽違三年，「JOAN CORNELLÀ：I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019」將於11月15日起在松山文創園區開展3週，帶來數十件全新作品、限量版畫及兩座自拍系列雕塑，邀請觀眾們再一次走進 Joan Cornellà 瘋狂又超現實的世界，透過他的作品感受這個時代與惡最近的距離！

Joan Cornella 最受歡迎的自拍系列雕塑也將首度登台。（JUSTLIVE 就是現場 提供）

來自巴賽隆納的 Joan Cornellà，經常以性、宗教、種族、政治為創作題材，以獨特視角與近乎超現實的鮮豔色彩，將當代社會的禁忌題材轉入他獨有的奇詭風格。即使是貼近你我的日常場景，卻也能呈現出獨樹一格的反差衝突美學。

Joan Cornella 最受歡迎的自拍系列雕塑也將首度登台。（JUSTLIVE 就是現場 提供）

Joan Cornellà 以十足古典取向的漫畫／動畫經典手法，作品人物常帶有空洞虛無的眼神，以及無論面對任何狗屁倒灶或光怪陸離，都掛在臉上的一抹詭異微笑，讓他的異色惡趣味從社群媒體一路延燒至世界各地，至今已累積超過 250 萬人的網友關注。

而這次將首度來台的兩座自拍系列雕塑，堪稱 Joan Cornellà 最經典也最受歡迎的作品之一，以諷刺當代自拍文化的題材，卻引來大量觀眾於作品前自拍，以嘲弄觀眾的方式來取悅觀眾，大抵也只有 Joan Cornellà 能做得如此理所當然。

當你望著 Joan Cornellà 作品裡極度扭曲的情節，或者「Nobody Loves You」、「You Are A Fat Piece of Shit」等幾乎指著觀眾的鼻子辱罵的標語，笑得樂不思蜀時，或許你已經一不小心陷入他的圈套；正如本次的展覽名稱「I’M FULL OF SHIT」搭配女性露出凸肚的畫面，讓人會心一笑之餘，也不禁反思自己的生活與其背後意義。

Joan Cornella 擅長將日常場景轉為惡趣味 展現獨樹一格的美學。（JUSTLIVE 就是現場 提供）

JOAN CORNELLÀ：I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019

時間：11月15日（五）~12月8日（日）11:00 – 18:00

地點：台灣設計館 04 展區（台北市光復南路133號／松山文創園區內）

(中時電子報)