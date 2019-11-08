頑童MJ116自今年1月在高雄巨蛋「幹大事」演唱會，宣布單飛不解散，成員三人小春、瘦子、大淵開始各自籌備自己的音樂作品，為頑童MJ116 solo企劃展開，三人除了創作自己的新作品之外也不斷為其他成員發想可能性，小春（Kenzy）將用英文名推出EP《啥款》，以此區分在頑童的音樂身分。

將首播的新歌〈沒在怕的〉是Kenzy為熱愛的棒球寫下的熱血應援歌，MV邀來大聯盟投手王維中友情客串，適逢世界12強棒球賽事，也希望藉此應援歌為中華隊加油，前進2020東京奧運。而Kenzy從國小就開始接觸棒球，國中也打了三年，本來認真想過要走向運動這條路，直到高中時認識了瘦子接觸到饒舌，這才打開了他饒舌音樂創作表演的這個大門。

導演提出要呈現一場棒球賽事的腳本，找來了Kenzy私下一起打球的球友們演出，因為拍攝日遇到中華隊要集訓，所以桃園棒球場只能在晚上進行拍攝，Kenzy跟球友雖然從晚上9點一路打到日出，多虧球友們練肖話的功力高強，因此拍攝過程一路都很歡樂。Kenzy有私交的大聯盟投手王維中在很緊急的狀況下一口答應來友情客串對手王牌投手，雖然拍攝時王維中只是輕輕的投球，但大聯盟職業級的完全不一樣，讓捕手接的很辛苦。

(中時 )