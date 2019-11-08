國民黨總統參選人韓國瑜為了拉近與現任總統蔡英文的民調差距，馬不停蹄跑行程，為了拉攏年輕選票，昨天(7日)在新竹展開青年座談，但卻發生意外插曲，遭國民黨立委妻子嗆「嫌票太多」。

韓國瑜在竹北喜來登舉辦科技青年座談，除了韓國瑜本人，還有國政顧問總召張善政、新竹縣長楊文科與新竹縣議會議長張鎮榮出席，國民黨立委林為洲妻子郭慶珠前往現場，卻遭主辦單位以「未邀請政治人物」拒於大門外，讓郭不滿說「不邀政治人物，但場內明明就有其他政治人物」。

郭慶珠說，丈夫林為洲竭盡所能幫助韓國瑜與楊文科，卻沒受邀，自己還是看媒體報導才知道有這行程，指控主辦單位刻意隱瞞，不知道到底在防什麼，砲轟「嫌國民黨票太多嗎」。郭慶珠過沒多久不滿離場，林為洲則出現在下一場活動，與韓國瑜一同參拜。

對此韓競辦喊冤，表示座談並非他們或是楊文科舉辦，也沒有拒絕郭慶珠入場。

(中時電子報)