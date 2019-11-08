日本掀起哈台熱！台味時尚、食尚魅力大！誠品生活文創平台expo首度在台北101 B1打造「一站式環島」台味好禮期間限定店（2019.11.06－2020.02.05）。在這一站即可將乳酪蛋糕、手工琪瑪酥等淡水、嘉義、台南、花蓮、台東等，台灣環島各地的好味伴手禮一次蒐羅；店裝設計也展現了台灣的獨特創意，台灣「二搞創意無限公司」的經典作品「嬰兒逛大街」以巨嬰現身80年代琳瑯滿目的招牌街景，成為難以抗拒的打卡地點！

誠品生活expo「台味好禮」期間限定店｜11／6-11／30職人快閃廚房｜「金軒手作蛋捲」職人現場手作現賣。（圖取自迷誠品網站）

全台灣東西南北的環島特色伴手禮，總算可以一次滿足！北台灣淡水特色美食「海邊走走」，包餡手工蛋捲是港、日旅客最愛；台南「起士公爵」乳酪蛋糕以100%頂級乳酪製成，滑順綿密口感一吃就上癮；你若到台東也不可錯過「青澤伴手禮」的手工琪瑪酥，沙琪瑪的製作概念但以酥脆嚼勁取代黏牙口感；還有隱藏在花蓮巷弄內的手作巧克力店「CHOCOCHOCO」嚴選70%純黑巧克力，將抹香鯨乘風破浪造型雕製於巧克力片上！

誠品生活expo精選全台各地伴手禮，推一站式環島，於11／6至明年2／5在台北101 B1打造「台味好禮」期間限定店。（圖取自迷誠品網站）

承襲日據時期傳承超過一甲子的台灣第一家紙板廠「士林紙業」，以百年專業造紙技術創新推出面膜品牌「氧顏森活」，搭配有機棉親膚性高的面膜，萃取台灣特有東方美人茶及桂花精華等，可以細細感受台灣老品牌的新鮮質感；三代傳承的大稻埕製皂品牌「大春煉皂」，則將傳統工藝加入中草藥、茶葉與稻米入皂創新概念，配上復古可愛招牌笑臉圖繪，令人愛不釋手；延續金門近百年的花磚歷史，「捲毛力卡」以傳統建築語彙融合現代藝術圖紋，打造一系列花磚杯墊、印章、野餐墊等商品，展現台灣傳統藝術魅力。

北101 B1的限定快閃店，不僅可品嚐「一站式環島」好滋味， 11/6-11/30更推出飄香限定「職人快閃廚房」，邀請饒河夜市富盛名的「金軒手作蛋捲」現場製作揉合古法與現代烘培技術的手作蛋捲，熱騰騰香氣四溢；之後也將邀請HARITTS甜甜圈、小農文創×無思農莊的在地桃酒、民雄金桔等職人限定快閃，帶來台灣在地好味道。

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(中時電子報)