用路人最怕的就是遇到刻意製造假車禍的「碰瓷」人，但現在在小琉球出現一個「碰瓷王」，只要碰到一下，代價就可能是30萬罰鍰，嚇得潛水客紛紛抱胸自保，原來這個假車禍達人竟然是隻海龜。

《海巡署長室Coast Guard》本月4日在臉書PO出影片，表示這名「前科累累」的犯人叫做「傑尼」，是小琉球的海洋明星，儘管人類禁止觸碰，但「傑尼」卻毫不怕生，看到有攝影機在拍攝，反而會靠近過來，行徑宛如馬路上的「假車禍」，嚇得潛水客一看到都抱胸自保，就怕被罰30萬。

《海巡署長室Coast Guard》也幽默提醒，若碰到「傑尼」這種惡霸式親密接觸，務必謹記「不觸碰、不餵食、不驚擾」三項原則，千萬不要「惺惺相惜、情不自禁」。

不少網友也笑翻，大喊「太可愛啦」、「原來傑尼龜假車禍達人」、「碰瓷王4 ni」、「根本官商勾結，都跟警察串通好的」、「是傑哥，塊陶啊」。

(中時電子報)