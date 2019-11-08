國民黨總統參選人韓國瑜正在全台「傾聽之旅」，不少跟著禿子跑的攤商也跟著造勢場合擺攤。綽號「連長」的高雄市攤商李明鍾近身觀察，從韓國瑜各地造勢場合的人氣來看，韓當選機率應該有95%以上。

李明鍾接受香港媒體《中評社》專訪時表示，韓國瑜下鄉人氣很旺，尤其是各縣市的市區中心人潮最多。李明鍾認為，從各地的人氣與自發性看，韓國瑜應該有95%以上的機率會當選吧？至於韓國瑜的年輕人支持度偏低，畢竟很多年輕人不願意表態，或者白天在上班上課。最近韓舉辦青年座談，就有很多年輕人報名參加。

李明鍾表示，從韓國瑜參選高雄市長時，買氣從7、8月開始上揚，一直到國民黨辦理黨內初選，韓的造勢場合買氣都不錯，但現在買氣有點萎縮了。李明鍾分析原因說，應該是很多人該買的都買了。而「穿雲箭」的帽子、Q版韓國瑜的小飾品、青天白日滿地紅髮夾、小徽章，都還蠻受歡迎的。

李明鍾說，跟著韓國瑜南北跑，扣掉油錢、車子的損耗等成本，生活多少還能維持，至少比以前在高雄擺夜市好。

(中時電子報)