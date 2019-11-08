該名奧客自稱生病，每道料理都寫滿備註欄，要求一堆 (圖／翻攝自爆怨公社)

明明生病，卻要求五倍香菜，還要店家把蘿蔔糕切成骰子狀方便入口，無理要求讓網友直呼病的是腦袋 (圖／翻攝自爆怨公社)

該名奧客依舊不滿店家服務，事後給負評還說大道理，讓網友簡直傻眼到不行 (圖／翻攝自爆怨公社)

美食外送正夯，但如同第一線服務業般，總是會碰到形形色色的客人。一名網友在臉書替熊貓外送抱不平，理由是一名自稱生病了的客人點單，竟在每一道菜的備註欄全都寫滿3行，害得外送員光處理這單就花了20分鐘，將圖片PO上網後，讓網友全傻眼，直呼點單客人真的生病了，只是病的是腦袋。

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，自己是店家，相當懊惱沒有阻止合作夥伴，因為遇到一名無理取鬧的奧客。透過照片可以看到，這個奧客自稱生病中，每一道點菜都寫滿備註欄，包括「注意，生病中不能亂吃」、「注意，請看完備註再料理」、「這份乾的不要湯，跟另一碗放一起，調味料都不要」、「香菜九層塔加在這碗，要五倍，湯一半就好」、「蘿蔔糕要切得像骰子一口酥一樣，記得煎酥香一點」、「辣椒放旁邊，一點點就好，要很多很多九層塔跟香菜」，但奧客疑似不滿意服務，事後更到店家給負評，說「已經交代在備註，也不看仔細，不會再給第二次機會」，更教訓店家「要以客戶健康跟安全第一為優先，我們才可以平安出門，安心吃東西，對吧！」

不少網友看完簡直氣炸，怒嗆「的確生病了，公主病」、「這病的是腦袋吧，沒救了」、「本草綱目紀載，腦殘沒藥醫」、「真的病得不輕」、「生病食量這麼大哦...」、「偽善的奧客！想打他一巴掌」、「這種人只配吃狗X」、「我想去送這單，看看對方長什麼鳥樣」。

(中時電子報)