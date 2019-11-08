今天 (8日)立冬，南投中寮清晨6點溫度只有16.4度，一早起來降溫頗有涼意。中央氣象局指出，今天北台灣一整天偏涼，溫度只有19至23度，中南部地區清晨低溫18至21度，高溫接近30度，還是日夜溫差大的天氣型態。

今天是24節氣當中的立冬，天氣日漸轉涼。氣象局表示，受到東北季風帶來的涼空氣影響，這波降溫將會很明顯，預估下周一在輻射冷卻影響下，北部最低溫下探16度。

東北季風持續增強，今天北部、東半部持續有局部降雨，氣象局持續發布大雨特報，今日宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象局也持續發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域有9至10級強陣風，臺灣(含各外島)沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，這波東北季風主要影響新竹以北和宜蘭地區，整天體感溫度都很涼，苗栗以南的西半部地區中午高溫還是有28至30度，清晨夜晚普遍在18至19度，空曠地區因雲量偏少，有機會出現16至17度左右低溫，「這個週末北部可以拿出保暖的衣物了」。

今年第24號輕度颱風「娜克莉」將朝中南半島移動，預計對台灣無直接影響；第23號中度颱風「哈隆」，強度將逐漸減弱，對台灣天氣也沒有影響。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及離島地區為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

(中時電子報)