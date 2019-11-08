繼大陸商務部7日首度明確表態，同意隨美中協議進展，分階段取消加徵關稅後，一名美國官員今天也證實，美中已同意取消加徵關稅，做為兩國第一階段貿易協議的一部分。不過，熟知談判內容的多名消息來源人士指出，這項決定遭到白宮及川普競選連任團隊多名顧問強烈反對！共和黨國會議員也有疑慮，認為關稅應隨陸遵守協議再逐步取消。

根據路透報導，不願具名的美國官員證實，這項雙方同意分階段同步、等比率取消關稅計劃，是美國總統川普及大陸國家主席習近平預計在今年底簽署的第一階段貿易協議中的一部份。

市場普遍預計，陸美第一階段貿易協議將包括：美國承諾取消預定於12月15日對價值約1560億美元的大陸進口商品徵收的關稅，其中包括手機、筆記型電腦和玩具。

美國對中國大陸價值數百億美元的進口貨品徵收懲罰性和報復性關稅，是川普在這次貿易戰中的主要武器。美中同意取消加徵關稅以做為兩國第一階段貿易協議的一部分，遭到來自白宮及川普競選連任團隊中許多顧問的強烈反對。路透社報導，消息來源表示，取消關稅的想法並非原始中國副總理劉鶴與美國總統川普之間10月「握手」協議的一部分，針對取消關稅是否會使美國失去談判籌碼，行政部門內部有歧見。共和黨國會消息人士說，關稅應隨陸遵守協議再逐步取消。

美中同意分階取消加徵關稅激勵，美股道瓊、標普指數雙雙創歷史新高。

道瓊今天終場上漲182.24點，收在27674.80點，比兩天前剛創下的歷史高點再大漲約180點。

標準普爾500指數終場上漲8.40點，收在3085.18點。

那斯達克綜合指數終場上漲23.89點，收在8434.52點。

(中時電子報)