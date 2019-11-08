國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料曾於南港購買豪宅，而買在韓樓下的前國民黨立委蔡正元7日接受廣播專訪時表示，「我高度懷疑這些資料是由現在民進黨控制的台肥流出去的」。

針對民進黨立委林俊憲質疑，韓國瑜夫婦當年購買房子前並未看過房子。蔡正元接受《POP搶先爆》訪問時說，他根本不知道跟韓是鄰居，當初買的時候自己也沒看過房子，批評台肥跩到甚麼程度，跩到連樣品屋都沒有，不讓人家看，就畫了張圖給你看。現場只有招待所，要看還要排隊。

再來林俊憲質疑，2014年豪宅只能夠貸款5成，韓國瑜涉嫌找人去施壓台肥額外借款2成資金。蔡正元指出，在不動產買賣契約裡面，台肥白紙黑字寫說會找銀行貸款7成，哪知道央行打房打下來，變成只能借5成。雙方就要協調或是仲裁、打官司，就會有存證信函來來去去，這是生意上正常爭執。

蔡正元表示，當時很多住戶指控台肥違約，要求降價或要求台肥自行吸收2成資金，後來台肥才自行吸收2成貸款給住戶。

(中時電子報)