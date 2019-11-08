蘆竹區厚生路一處民宅9樓8日0時19分獲報發生火警，現場為10樓RC集合住宅，報案人回報有人員受困陽台，消防人員出動72 人 ，順利將受困3人救出，均為越南籍移工，送醫沒有大礙。

蘆竹消防人員從後陽台救出3位越南籍移工，分別為NGAN（男性、30歲）、阮姓（男性、28歲），另名男性患者姓氏不詳，生命徵象均正常，有呼吸不適情形，均送長庚醫院。

燃燒面積約5平方公尺，損失約5000 元，火警發生原因還需進一步調查。

(中時 )