蘆竹區厚生路火警 3外勞獲救 06:272019/11/08 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘆竹區厚生路發生火警 ，3外勞獲救。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹區厚生路一處民宅9樓8日0時19分獲報發生火警，現場為10樓RC集合住宅，報案人回報有人員受困陽台，消防人員出動72 人 ，順利將受困3人救出，均為越南籍移工，送醫沒有大礙。 蘆竹消防人員從後陽台救出3位越南籍移工，分別為NGAN（男性、30歲）、阮姓（男性、28歲），另名男性患者姓氏不詳，生命徵象均正常，有呼吸不適情形，均送長庚醫院。 燃燒面積約5平方公尺，損失約5000 元，火警發生原因還需進一步調查。 (中時 ) #男性 #人員 #火警 #蘆竹 #陽台 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北三重火警 待援外籍男獲救無人傷 12:412019/11/04 社會 阿嬤到好市多試吃一舉動 她嚇傻：台人被寵壞 14:512019/11/04 生活 男童奧萬大吊橋墜亡 園區經理、巡查人員各15萬元交保 21:572019/11/04 社會 成大航測館火警 電腦起火釀災 幸無人員受傷 17:022019/11/05 社會 幽靈船3年載走百人 東協廣場火警 燃起台中人24年前恐懼 18:222019/11/05 社會 台中綠豪宅建商 圈粉無數 04:102019/11/06 產業．科技 竊生醫智財權 華人成美調查目標 04:102019/11/06 國際大事 朱團扮泥巴人 敲出瓷林溫情 04:102019/11/06 藝文副刊 賣水果應專業分工 陳吉仲暗批韓沒效率 14:042019/11/06 生活 台灣民政府祕書長林志昇病逝家中 吸金7億將免責 11:042019/11/07 社會 社會熱門新聞 有詭！走出火車廁所「男擦嘴女抓屁」 網笑：吃很飽 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 波音787「夢幻客機」藏殺機？ 前員工踢爆超駭人內幕 - 社會 正妹脫光光如廁 門突然開了... - 社會 機師空姐偷情 正宮辱罵婊子被訴 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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