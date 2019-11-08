冬天的腳步近了！這也是是玫瑰陸續綻放時節，紅、白、粉紅的玫瑰多采多姿，彷彿是一個出水的小精靈，活潑又可愛！108年度台北玫瑰園秋季玫瑰展就要開始了囉！展期自11月9日至11月23日，不管是樹玫瑰、太陽花玫瑰都大朵開，歡迎大家一同來欣賞玫瑰多彩的花色與迎風而來的香氣。

白桃妖精。（圖取自台北旅遊網）

北市公園處表示，秋季玫瑰展雖然為靜態展示，沒有熱鬧的開幕活動，但是玫瑰這位主角不辜負栽培人的辛勤照顧，仍然隨著季節的到來，展露美麗的容貌，不論是品種區或是花海區都已蓄勢待發。

花朵迷你的「紅蓮」。（圖取自台北旅遊網）

圓山公園管理所賴丞賦主任表示，台北玫瑰園品種區栽培約700品種，2000株各國玫瑰；花海區栽培約150品種，800株以茶玫瑰及古典庭園玫瑰為主。有許多特殊花型、花色的品種、花朵從迷你到大輪花，種類非常多樣化，喜歡玫瑰的民眾千萬不要錯過這美麗的時節。

浪漫的玫瑰拱門、花牆及園路都是適合拍照的美景。展期之外，台北玫瑰園的玫瑰們持續開放，期待大家的參觀。

美麗的花球走道。（圖取自台北旅遊網）

秋季玫瑰展特別將苗圃蒐集、栽種的樹玫瑰大量布置在花海區側面，透過強健的砧木與具美麗花朵的接穗結合，以樹木型態呈現玫瑰豐富多樣的各種花型、花色及香氣等特色，故稱為「樹玫瑰」。

例如:本身植株較低矮的白桃妖精、紅蓮等品種，藉由嫁接使小巧的花朵綻放在一般視線高度的觀賞位置。請民眾拍照觀賞時愛護身旁的玫瑰植株，並請勿騎乘自行車進入，避免枝條及嬌嫩的花朵折損，讓更多人欣賞這辛苦維護栽種布置的成果！

交通方式：

1、搭乘捷運：

(1) 捷運圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區。

(2) 捷運中山國小站下車，沿新生北路往北至濱江街口即抵達新生園區。

2、搭乘公車：

(1) 685、市民小巴9、紅34(假日行駛)、紅50 至【新生公園】(停靠民族東路)。

(2) 72、222、紅34(假日行駛)、市民小巴9至【新生公園(林安泰)】(停靠松江路近濱江街)。

(3) 542、685、688或紅57至【吉林路底】(停靠吉林路)。

3、騎乘YouBike：從YouBike捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到林安泰古厝站。

(中時電子報)