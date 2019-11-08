對於現今NBA流行的輪休策略，黃蜂隊老闆麥可喬丹(Michael Jordan)非常不以為然，他每季都會以老闆的身分告訴球員：「我付錢是請你們來打滿82場球的。」喬丹那一輩的球員肉搏戰遠比現在激烈，但他不需要像現在的球星得在球季中輪休調節體力。

在喬丹的堅持下，主將肯巴沃克(Kemba Walker)上季就打滿了82場(這季轉到塞爾提克)。前黃蜂教頭克利福德(Steve Clifford)說：「我從不會平白讓球員休兵。」對老一輩來說，輪休讓球星顯得軟弱，對聯盟來說則是打擊收視率。林書豪在火箭首季(2012-13)也是拚命打滿了82場。

最近快艇隊里歐納德(Kawhi Leonard)在背靠背比賽輪休，錯過與公鹿的MVP對決，這是美國全國轉播的比賽，聯盟當然是不爽的。NBA不許球員隨便缺席全國轉播的比賽，發言人解釋里歐納德是以膝傷的名義休兵，他是本季第2次缺陣全國轉播的比賽，球迷自嘲「不要再花大錢買背靠背的門票。」

不過另一派看法希望聯盟不要再干預，畢竟每個人肉體強度不同，如果發薪水的球團老闆都允許自家球員輪休，別人應該管不著。況且時下流行球星組團爭冠，重點放在季後賽，所以有必要在例行賽保持精力。

喬丹球員時期9季打滿82場例行賽，生涯平均上場38.3分鐘，加上他每年都打很多季後賽，可說是鐵人級的。同期的名人堂後衛史塔克頓(John Stockton)生涯居然有17季打滿例行賽，他的老搭檔「郵差」馬龍(Karl Malone)亦有10季全勤，另有好幾季是架拐子被禁賽才沒打滿。只是他們那樣耐操的球員其實不多，像是魔術強生、俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)生涯都沒有打滿過82場。

(中時電子報)