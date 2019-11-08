伊朗西北部地震 規模5.8 08:072019/11/08 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，伊朗西北部今天發生規模5.8地震。 路透社報導，歐洲與地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）初估地震規模為6.0。 美國地質調查所說，震央在伊朗西北部城市阿達比爾（Ardabil）西南方約83公里處，震源深度10公里。 這起地震發生在凌晨2時17分，伊朗通訊社（IRNA）報導說，地震威力相對強，嚇得許多民眾奪門而出。 (中央社) #地震 #伊朗 #西北部 #規模 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 全球牛奶價格狂飆 因這國喝太多奶蓋茶 - 國際 取消加徵關稅不利連任？白宮強烈反對 川普顧問跳腳 - 國際 錯棋！美原可將「木馬」崁入華為 川普卻不要 - 國際 美陸初步協議沒太重要！貿易衝突仍繼續 - 國際 嗆美背棄歐洲！法總統：北約正腦死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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