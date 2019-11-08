美國地質調查所（USGS）表示，伊朗西北部今天發生規模5.8地震。

路透社報導，歐洲與地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）初估地震規模為6.0。

美國地質調查所說，震央在伊朗西北部城市阿達比爾（Ardabil）西南方約83公里處，震源深度10公里。

這起地震發生在凌晨2時17分，伊朗通訊社（IRNA）報導說，地震威力相對強，嚇得許多民眾奪門而出。

(中央社)