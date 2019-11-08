S.H.E成員Ella2012年和老公賴斯翔結婚至今7年，兩人育有一子「勁寶」，感情甜蜜的小倆口不時在社群網站放閃，可說是羨煞旁人，不過昨天半夜卻在臉書PO文：「他愛上別人了」，讓外界好奇是否婚姻出了狀況。

Ella臉書全文 。（圖／Ella臉書）

Ella臉書PO文表示，目前遇到人生大難關，她直言嫁給老公賴斯翔時，從不擔心他會愛上別人，不過目前卻發現他愛上別人的證據，在於原本老公手機都只有夫妻倆的照片，如今卻因為手機容量不夠，開始刪掉兩人多年回憶，因為只想留下「小三」照片，而這個「小三」其實是兒子勁寶，這讓Ella吃醋反擊放上母子合照，表示：「還好勁寶最愛是我」，不過看見父子兩人相愛模樣，也讓Ella開心表示確實很幸福。

對此許多父母級的粉絲也留言回應，「有小朋友就不一樣了～手機裡放的都是小朋友的照片」、「你看看男人都會變心的，以後老公都是小孩的」、「還好勁寶不是女生，不然應該會直接換更大容量的」。

(中時電子報)